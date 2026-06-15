С 1997 года решением Милли Меджлиса Азербайджана 15 июня отмечается как праздник

В Азербайджане отмечают День национального спасения С 1997 года решением Милли Меджлиса Азербайджана 15 июня отмечается как праздник

В Азербайджане в среду, 15 июня отмечается День национального спасения. Ровно 33 год назад общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, вернувшись к власти, спас азербайджанский народ и государство от раскола.

В своем выступлении на заседании Милли Меджлиса 15 июня 1993 года Гейдар Алиев объявил о новой стратегии развития государственности Азербайджана.

Эта дата вошла в историю Азербайджана как День национального спасения. В этот день по требованию народа Гейдар Алиев во второй раз вернулся к власти и был избран председателем Верховного совета. Тем самым был положен конец напряженности и противостоянию в обществе, страна спаслась от угрозы гражданской войны и раскола.

Государственность Азербайджана была спасена от угрозы, а общественно-политическая стабильность восстановлена.

В 1997 году депутаты выступили с предложением объявить 15 июня Днем национального спасения Азербайджана, и парламент одобрил это предложение. С этого времени возвращение Гейдара Алиева к власти отмечается как День национального спасения.

Уже ни первый год День национального спасения отмечается и на освобожденных от армянской оккупации землях.

Благодаря политике, продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Осенью 2020 года азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила азербайджанские земли, находившиеся под оккупацией Армении на протяжении 30 лет.

Наряду с этим, в результате успешных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года был полностью обеспечен суверенитет страны.

