В Азербайджане отмечается День Вооружённых сил В Баку отмечается 108-я годовщина со дня образования армии Азербайджана

В Азербайджане отмечается День Вооружённых сил и 108-я годовщина со дня образования армии.



Национальная армия Азербайджана, провозгласившего независимость в 1918 году, была сформирована 26 июня 1918 года при поддержке османских офицеров того времени.

Армия, созданная в Азербайджане, провозгласившем независимость 28 мая 1918 года, при содействии офицеров Османской империи, сегодня благодаря сотрудничеству с Турецкими вооружёнными силами входит в число самых сильных в регионе.



Продемонстрировав свою мощь в ходе Второй карабахской войны, длившейся 44 дня с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, армия Азербайджана уже шестой год подряд отмечает годовщину своего основания не с горечью, вызванной поражением и оккупацией, а с гордостью за освобождение своих земель от оккупации и за победу.



Армия Азербайджана была создана по решению правительства от 26 июня 1918 года азербайджанскими офицерами, ранее служившими в армии царской России.

После того как правительство Азербайджана, находящееся в стадии формирования, обратилось с просьбой о военной помощи в рамках соглашения, подписанного с Османской империей в Батуми, по приказу тогдашнего министра войны Энвер-паши в Азербайджан была направлена Кавказская исламская армия, сформированная под командованием его брата Нури-паши (Киллигиля).



15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия совместно с азербайджанскими войсками освободила Баку от армянских и большевистских сил. Хотя после Первой мировой войны османские войска были вынуждены покинуть Азербайджан, некоторые османские офицеры остались в стране и внесли вклад в подготовку азербайджанской армии.



28 апреля 1920 года Азербайджанская Демократическая Республика прекратила своё существование в результате советской оккупации, и национальная армия была расформирована. В 1991 году, после распада Советского Союза, Азербайджан вновь обрёл независимость и восстановил свою национальную армию.



Первой страной, признавшей восстановившую независимость Азербайджан, стала Турция. С 1992 года между двумя странами было подписано множество соглашений и протоколов, охватывающих военную сферу, при этом Турция оказывала Азербайджану поддержку в вопросах развития оборонной промышленности и подготовки военнослужащих.

В рамках этого сотрудничества многие азербайджанские офицеры и курсанты прошли обучение в военных учебных заведениях Турции. Азербайджанская военная академия также, при содействии Турции, была преобразована в учебное заведение, обеспечивающее обучение в соответствии со стандартами НАТО.

Военное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в последующие годы было ещё более расширено. В соответствии с соглашением, подписанным в 2013 году, стороны начали проводить регулярные совместные учения. При участии Грузии и Пакистана проводились трёхсторонние учения, а учения «TurAz Kartalı» и «TurAz Şahini» позволили укрепить координацию между военно-воздушными силами двух стран.

В тот же период значительно продвинулось сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Азербайджан включил в свой арсенал различные виды оружия, боеприпасов и военных систем, произведенных турецкой оборонной промышленностью, что позволило ему повысить свой оперативный потенциал.

•⁠ ⁠Оккупация закончилась после 44-дневной войны



Армия Азербайджана продемонстрировала на поле боя опыт, накопленный за годы обучения и учений, во время Второй карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года.



В ходе 44-дневной войны были освобождены от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 деревень, а Армения была вынуждена принять соглашение о прекращении огня.

В ходе войны активно использовались вооружённые беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении Азербайджана. С их помощью было выведено из строя большое количество армянских танков, бронетехники, ракетных комплексов и военных позиций.



После победы в Карабахе армия Азербайджана начала отмечать годовщины своего основания не в тени многолетней оккупации, а с гордостью за достигнутый военный успех и восстановление территориальной целостности.

•⁠ ⁠Армия была реорганизована по образцу Турецких вооружённых сил



После второй войны в Карабахе был начат процесс реорганизации Вооружённых сил Азербайджана на основе модели Турецких вооружённых сил.



В рамках этого процесса были сформированы подразделения коммандос. Командос в синих беретах, большая часть которых прошла обучение в Турции и была подготовлена для выполнения задач в различных боевых условиях, стали одним из важнейших сдерживающих факторов азербайджанской армии.



В ходе операций, проведенных после обострения напряженности на границе с Арменией в сентябре 2022 года, подразделения спецназа продемонстрировали свою эффективность, быстро установив контроль над стратегическими высотами и ключевыми точками.



•⁠ ⁠В Карабахе полностью восстановлен суверенитет Азербайджана

19 сентября 2023 года армия Азербайджана начала антитеррористическую операцию с целью нейтрализации незаконных вооружённых формирований в Карабахском регионе и восстановления конституционного порядка.

В результате операции, длившейся около 24 часов, находившиеся в регионе армянские вооружённые формирования сложили оружие и покинули свои позиции. После сдачи оружия азербайджанской армии так называемое армянское руководство самоупразднилось.

Таким образом, Азербайджан полностью установил свой суверенитет над Карабахом, а территориальная целостность и конституционный порядок страны были восстановлены во всех регионах.