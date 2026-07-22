22 июля 1875 года в Азербайджане начала издаваться основанная Гасан беком Зардаби газета «Экинчи» - первый образец национальной печати

В Азербайджане отметили 151-летие национальной прессы 22 июля 1875 года в Азербайджане начала издаваться основанная Гасан беком Зардаби газета «Экинчи» - первый образец национальной печати

22 июля в Азербайджане отмечается как День национальной печати. В этот день в 1875 году начала издаваться, основанная Гасан беком Зардаби, газета «Экинчи» - первый образец национальной печати.

Издателем, редактором и корректором этой газеты, вызвавшей большой резонанс на всем Кавказе, был один из основоположников азербайджанского национально-просветительского движения, ученый-естествоиспытатель Гасан-бек Зардаби. Большой вклад в создание газеты внесли Мирза Фатали Ахундов, Сейид Азим Ширвани, Наджаф бек Вазиров, Аскер ага Горани и другие представители интеллигенции.

Становление национальной печати, являющееся одним из важнейших событий в общественной жизни Азербайджана, приходится на середину XIX века. Появление прессы, было совершенно новым для Азербайджана и всего восточного мира политическим, культурным и научным средством взаимодействия, и было тесно связано с происходящими в стране важными общественно-политическими, экономическими и культурными процессами в том числе с формированием просветительского движения, светского театра и школы нового образца.

В настоящее время в Азербайджане сотни органов печати, информационных агентств, теле- и радиокомпаний, бурно развивающиеся интернет-ресурсы играют важную роль в удовлетворении информационных потребностей нашего общества, становясь активными участниками строительства гражданского общества.

Азербайджанская пресса, сыгравшая исключительную роль в становлении национального самосознания, воспитании патриотических чувств, пропаганде национальных и общечеловеческих ценностей, внесла большой вклад в борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость.