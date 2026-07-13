Центр будет функционировать в качестве платформы для практического сотрудничества и взаимодействия между журналистами и СМИ

В Азербайджане открылся Центр совершенства медиа D8 Центр будет функционировать в качестве платформы для практического сотрудничества и взаимодействия между журналистами и СМИ

В Азербайджане создан Центр совершенства медиа D8, который будет осуществлять свою деятельность в рамках Организации «Восьми развивающихся стран» (D8).

Презентация центра состоялась в рамках 4-го Шушинского глобального медиа-форума, проходящего в Азербайджане.

В программе презентации приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь D8 Сохаил Махмуд, а также руководители СМИ и эксперты из стран-членов D8.

В мероприятии также принял участие заместитель генерального директора и главный редактор Агентства «Анадолу» Юсуф Озхан.

В своем выступлении Гаджиев напомнил, что в прошлом году Азербайджан стал полноправным членом D8, отметив, что это стало возможным благодаря поддержке стран-членов. Он добавил, что Азербайджан рассматривает это членство как проявление уважения со стороны всего сообщества D8.

Отметив, что D8 является важной международной платформой, объединяющей братские страны и охватывающей миллиарды людей, Гаджиев заявил, что Азербайджан с большой ответственностью подходит к своему членству в организации и полон решимости вносить вклад в повестку дня этой структуры.

Он сообщил, что президент Ильхам Алиев ранее предложил создать институциональные механизмы в рамках «D8»,. В этом контексте на повестку дня была вынесена идея создания Центров передового опыта в области энергетики и транспорта, а также Центра передового опыта в сфере СМИ.

Выразив удовлетворение реализацией этой инициативы, Хикмет Гаджиев добавил, что центр официально приступил к работе благодаря единодушной поддержке со стороны всех стран-членов D8.

По его словам, центр будет функционировать в качестве платформы для практического сотрудничества и взаимодействия между журналистами и СМИ, Гаджиев сообщил, что правительство Азербайджана окажет центру полную поддержку.

Прошедший в прошлом году Медиа-форум «D8» стал первым конкретным шагом на пути к созданию центра. В новый период среди приоритетных задач будут фигурировать организация медиа-тренингов, развитие сотрудничества между СМИ, расширение прямого институционального взаимодействия, борьба с дезинформацией, а также работа по эффективному использованию технологий искусственного интеллекта в сфере СМИ.

Гаджиев поблагодарил все страны, поддержавшие эту инициативу, и призвал СМИ стран-участниц внести свой вклад в работу Центра совершенства медиа D8, поделившись своими знаниями и опытом.