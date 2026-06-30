Милли Меджлис в третьем чтении утвердил законопроект, направленный на усиление защиты детей в цифровой среде

В Азербайджане ограничивают использование соцсетей для лиц младше 16 лет Милли Меджлис в третьем чтении утвердил законопроект, направленный на усиление защиты детей в цифровой среде

Парламент Азербайджана в третьем чтении утвердил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации».

Документ разработан в целях более эффективной защиты прав и интересов детей в цифровой среде, обеспечения безопасного использования социальных сетей, а также совершенствования правового регулирования деятельности соответствующих платформ.

При подготовке законопроекта был изучен передовой международный опыт. В соответствии с документом минимальный возраст цифровой зрелости для открытия личных учетных записей в социальных сетях установлен на уровне 16 лет.

Согласно законопроекту, подростки в возрасте от 16 до 18 лет смогут создавать личные учетные записи в социальных сетях, пользоваться ими и публиковать контент только с согласия и под контролем своих законных представителей.

Кроме того, документ определяет обязанности провайдеров социальных платформ по обеспечению безопасности детей, предотвращению распространения вредного контента, защите персональных данных, оперативному удалению опасной информации и взаимодействию с государственными органами. Законопроект также предусматривает внесение новых статей в Кодекс об административных проступках.

Переходные положения предусматривают предоставление социальным платформам определенного срока после вступления закона в силу для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать усилению защиты прав детей в цифровой среде, формированию безопасного информационного пространства, совершенствованию правовых механизмов регулирования деятельности социальных платформ и расширению возможностей государственного контроля.