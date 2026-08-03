В Азербайджане запускается информсистема по управлению гражданскими БПЛА

В Азербайджане будет создана информационная система «Управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами».

Соответствующий указ подписал президент страны Ильхам Алиев.

Согласно указу, информационная система «Управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами» будет создана для выдачи специальных разрешений на оборот беспилотных летательных аппаратов и их регистрации, а также для выдачи свидетельств пилота (оператора), разрешений на выполнение операций, сертификатов эксплуатанта и разрешений клубам и ассоциациям авиамоделистов.

Оборот автономных беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения будет разрешен на основании специального разрешения.

Это отражено в изменении в Закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать отдельным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (ограниченных в гражданском обороте)», указ о применении которого подписал президент Ильхам Алиев.