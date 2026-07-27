В Азад-Кашмире в первый день выборов продолжаются протесты

Nuri Aydın, Marina Mussa
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
Тысячи жителей подконтрольного Пакистану региона Азад Джамму и Кашмир начали марш в сторону столицы Музаффарабада с требованием проведения реформ на фоне региональных выборов.
Как сообщает газета Pakistan Today, протесты с требованиями экономических, административных и избирательных реформ продолжаются с июня.
В первый день региональных выборов тысячи человек вышли на марш в городе Равалакот, расположенном в Азад Джамму и Кашмире.
Во время шествия в сторону столицы Музаффарабада демонстранты скандировали, что Кашмир принадлежит им.
Сообщается, что с начала беспорядков и протестов в регионе в июне погибли более 45 человек, еще сотни получили ранения.
В Азад Джамму и Кашмире начался первый этап выборов
В 13 избирательных округах района Мирпур началось голосование в рамках первого этапа трехэтапных региональных выборов в Азад Джамму и Кашмире.
Голосование началось в 08:00 по местному времени при усиленных мерах безопасности и продлится до 17:00.
Избирательная комиссия сообщила, что на первом этапе, в котором участвуют 288 кандидатов, открыты 2 316 избирательных участков.
Для обеспечения безопасности на первом этапе выборов задействованы 18 560 полицейских и сотрудников правоохранительных органов, а также около 2 100 военнослужащих.
Второй этап выборов состоится 2 августа в девяти избирательных округах района Музаффарабад и 12 округах, выделенных для беженцев.
Третий и заключительный этап пройдет 10 августа в 11 избирательных округах района Пунч.
Кризис вызвала квота в 12 мест для кашмирских беженцев
Кризис в Азад Джамму и Кашмире начался после того, как для кашмирских беженцев, проживающих за пределами региона, была предусмотрена квота в 12 мест в законодательном собрании.
Местные жители заявили, что такая практика фактически препятствует избранию в парламент представителей постоянно проживающего в регионе населения.
Объединенный комитет народных действий (JAAC) ранее призвал провести марш в Музаффарабад в знак протеста против выделения 12 депутатских мест беженцам на выборах, запланированных на июль.
Власти подконтрольного Пакистану Азад Джамму и Кашмира объявили JAAC запрещенной организацией, заявив, что комитет якобы связан с террористической деятельностью и действует таким образом, который угрожает миру и безопасности.