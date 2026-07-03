Австралиец мог совершить военные преступления в палестинском эксклаве в 2023–2024 годах

В Австралии расследуют причастность гражданина страны к военным преступлениям в Газе в рядах армии Израиля Австралиец мог совершить военные преступления в палестинском эксклаве в 2023–2024 годах

Федеральная полиция Австралии (AFP) расследует информацию о возможном совершении гражданином страны, проходившим службу в рядах армии Израиля, военных преступлений в секторе Газа.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление неправительственной организации Австралийский центр международного правосудия.

Согласно заявлению, в распоряжение AFP было передано досье, содержащее информацию о том, что австралиец мог совершить военные преступления в палестинском эксклаве в 2023–2024 годах.

В свою очередь, в ведомстве подтвердили, что полученные сведения находятся на рассмотрении. Однако правоохранители не уточнили, будет ли по итогам проверки официально возбуждено уголовное дело.