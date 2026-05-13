В Австралии отменили проект Trump Tower стоимостью AU$ 1,5 млрд

Nuri Aydın, Olga Keskin
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
В Австралии отменили проект строительства Trump Tower стоимостью 1,5 млрд австралийских долларов.
Как сообщает BBC, компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу указала на то, что австралийская компания-застройщик не выполнила свои финансовые обязательства.
В свою очередь, австралийская компания Altus Property Group связала отмену проекта с войной, начавшейся после атак США и Израиля на Иран, а также с негативным восприятием бренда Trump.
Представитель Trump Organization Кимберли Бенза заявила, что компания с воодушевлением относилась к проекту в Голд-Косте австралийского штата Квинсленд, однако Altus не выполнила взятые на себя обязательства.
«После месяцев переговоров и пустых обещаний Altus Property Group не смогла выполнить даже самые базовые финансовые обязательства», — сказала она.
Генеральный директор Altus Property Group Дэвид Янг, комментируя ситуацию, в свою очередь, сообщил, что бренд Trump «становится все более токсичным» в Австралии. «С учетом последних событий стало очевидно, что пришло время разойтись», — сказал он.
При этом гендиректор отверг утверждения о финансовых разногласиях, указав на то, что проект небоскреба высотой 335 метров, который должен был стать самым высоким зданием Австралии, будет продолжен под другим брендом.
Утверждения о разногласиях по поводу распределения прибыли
Мэр Голд-Коста Том Тейт в комментарии ABC предположил, что причиной разрыва стали не отношения сторон, а вопросы распределения прибыли.
По его словам, Trump Organization требовала значительно большую долю прибыли и более выгодные условия финансирования и эксплуатации проекта.
«Все дело в деньгах. Застройщик говорит, что вкладывает все средства сам, тогда как другая сторона хочет получить большую долю прибыли. Поэтому стороны решили разойтись», — отметил Тейт.
Проект вызвал общественный резонанс
Среди жителей Голд-Коста разгорелись споры после объявления о реализации проекта.
В рамках кампании против строительства Trump Tower было собрано более 120 тысяч подписей, тогда как петицию в поддержку проекта подписали около 3,5 тыс. человек.
Кроме того, у здания мэрии прошли акции протеста против строительства.
Проект был представлен в феврале сыном президента США Эриком Трампом как «первая официальная инициатива» компании в Австралии.
Начало строительства Trump Tower ожидалось в августе.