В Австралии отменили проект Trump Tower стоимостью AU$ 1,5 млрд

В Австралии отменили проект строительства Trump Tower стоимостью 1,5 млрд австралийских долларов.



Как сообщает BBC, компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу указала на то, что австралийская компания-застройщик не выполнила свои финансовые обязательства.

В свою очередь, австралийская компания Altus Property Group связала отмену проекта с войной, начавшейся после атак США и Израиля на Иран, а также с негативным восприятием бренда Trump.

Представитель Trump Organization Кимберли Бенза заявила, что компания с воодушевлением относилась к проекту в Голд-Косте австралийского штата Квинсленд, однако Altus не выполнила взятые на себя обязательства.

«После месяцев переговоров и пустых обещаний Altus Property Group не смогла выполнить даже самые базовые финансовые обязательства», — сказала она.

Генеральный директор Altus Property Group Дэвид Янг, комментируя ситуацию, в свою очередь, сообщил, что бренд Trump «становится все более токсичным» в Австралии. «С учетом последних событий стало очевидно, что пришло время разойтись», — сказал он.

При этом гендиректор отверг утверждения о финансовых разногласиях, указав на то, что проект небоскреба высотой 335 метров, который должен был стать самым высоким зданием Австралии, будет продолжен под другим брендом.

Утверждения о разногласиях по поводу распределения прибыли

Мэр Голд-Коста Том Тейт в комментарии ABC предположил, что причиной разрыва стали не отношения сторон, а вопросы распределения прибыли.

По его словам, Trump Organization требовала значительно большую долю прибыли и более выгодные условия финансирования и эксплуатации проекта.

«Все дело в деньгах. Застройщик говорит, что вкладывает все средства сам, тогда как другая сторона хочет получить большую долю прибыли. Поэтому стороны решили разойтись», — отметил Тейт.

Проект вызвал общественный резонанс

Среди жителей Голд-Коста разгорелись споры после объявления о реализации проекта.

В рамках кампании против строительства Trump Tower было собрано более 120 тысяч подписей, тогда как петицию в поддержку проекта подписали около 3,5 тыс. человек.

Кроме того, у здания мэрии прошли акции протеста против строительства.

Проект был представлен в феврале сыном президента США Эриком Трампом как «первая официальная инициатива» компании в Австралии.

Начало строительства Trump Tower ожидалось в августе.