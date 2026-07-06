В Австралии обнаружили загадочные объекты, предположительно связанные с космическим аппаратом Расследование по установлению происхождения объектов продолжается

«Загадочные объекты», найденные на побережье в штате Квинсленд, могут быть герметичными емкостями, принадлежащими ракете-носителю.

Как сообщает ABC News, представитель Австралийского космического агентства (ASA) анонимно сделал заявление в связи с шестью «загадочными объектами», обнаруженными на пляже Форрест на севере Квинсленда.

По словам представителя агентства, расследование, начатое после обнаружения объектов в выходные, показало, что их местонахождение и характеристики могут указывать на принадлежность к ракете-носителю, которая недавно сошла с орбиты и вновь вошла в атмосферу.

Представитель отметил, что найденные объекты могут быть герметичными емкостями ракеты-носителя. По его словам, ASA сотрудничает с международными организациями, чтобы установить, какому аппарату они принадлежали и откуда был произведен запуск.