Некоторые из них достигают величины человеческой ладони

В Австралии изъято более 100 тыс. контрабандных экзотических тараканов Некоторые из них достигают величины человеческой ладони

В австралийском штате Новый Южный Уэльс изъято более 100 тыс. контрабандных экзотических тараканов.

Как сообщил ABC News, официальные лица заявили, что это крупнейшая операция в отношении экзотических видов беспозвоночных, когда-либо проводившаяся в стране.

По данным властей, экзотические тараканы изъяты у одного из местных фермеров, некоторые из которых достигают величины человеческой ладони.

Чиновники напомнили, что ввоз, хранение, разведение и продажа этих видов в Австралии запрещены.

Также отмечается, что тараканы могут быть переносчиками болезней и наносить вред сельскохозяйственной продукции.

По данным властей, рыночная стоимость изъятых тараканов составляет около 200 тыс. австралийских долларов. Все они будут уничтожены.