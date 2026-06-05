В Австралии изъято более 100 тыс. контрабандных экзотических тараканов

Ulviyya Amoyeva, Ecem Şahinli Ögüç
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
В австралийском штате Новый Южный Уэльс изъято более 100 тыс. контрабандных экзотических тараканов.
Как сообщил ABC News, официальные лица заявили, что это крупнейшая операция в отношении экзотических видов беспозвоночных, когда-либо проводившаяся в стране.
По данным властей, экзотические тараканы изъяты у одного из местных фермеров, некоторые из которых достигают величины человеческой ладони.
Чиновники напомнили, что ввоз, хранение, разведение и продажа этих видов в Австралии запрещены.
Также отмечается, что тараканы могут быть переносчиками болезней и наносить вред сельскохозяйственной продукции.
По данным властей, рыночная стоимость изъятых тараканов составляет около 200 тыс. австралийских долларов. Все они будут уничтожены.