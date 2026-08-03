В Австралии зафиксирована первая массовая гибель диких птиц из-за птичьего гриппа H5 Число подтвержденных случаев заражения H5-типом птичьего гриппа в стране достигло 74, власти ожидают дальнейшего распространения вируса.

В Австралии впервые зафиксирована массовая гибель диких птиц, вызванная птичьим гриппом типа H5. Число подтвержденных случаев заболевания достигло 74.

Как сообщают австралийские СМИ, проведенные Содружественной научно-промышленной исследовательской организацией Австралии (CSIRO) анализы подтвердили, что массовая гибель диких птиц, обнаруженная в районе Баудин-Рокс в штате Южная Австралия, была вызвана птичьим гриппом типа H5.

Помимо Южной Австралии, случаи гибели диких птиц, связанные с птичьим гриппом H5, также были подтверждены в штатах Западная Австралия, Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория.

В Австралии число подтвержденных случаев заражения птичьим гриппом типа H5 достигло 74, из них 54 случая зарегистрированы в Южной Австралии.

Министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Австралии Джули Коллинз заявила, что ожидается дальнейшее распространение птичьего гриппа H5 и увеличение числа животных, которые могут быть затронуты вирусом.

Отметив, что в штате Южная Австралия впервые подтверждена массовая гибель диких птиц из-за птичьего гриппа H5, Коллинз сказала: «Мы сделаем все возможное, чтобы максимально защитить дикую природу Австралии».

В Австралии первый случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H5N1, который предположительно стал причиной заболевания, был выявлен 19 июня. 29 июля было установлено, что вирус распространяется среди диких птиц «локально».