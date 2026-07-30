В Австралии в библиотеку вернули книгу, взятую 150 лет назад Книга «Афинские древности», изданную в 1858 году, вернули в библиотеку города Киама

В Австралии в публичную библиотеку вернули книгу, взятую 150 лет назад, — она была найдена между кирпичами камина в одном из домов.

В местную библиотеку городка Киама вернули редкое издание «Древности Афин» (Antiquities of Athens) 1858 года публикации, пропавшее примерно 150 лет назад.

Директор библиотеки Мишель Хадсон сообщила, что книгу под названием «Древности Афин», изданную в 1858 году, вернул мужчина, который обнаружил ее между кирпичами своего камина.

Она отметила, что в библиотечный фонд никогда ранее не возвращали столь старинных вещей. «Я слежу за многими библиотеками в социальных сетях, и обычно речь идет о находках времен расчистки наследства — вещах, которым, может быть, 30 или 40 лет»,- привлекла внимание специалист.

Хадсон подчеркнула, что установить личность человека, который взял книгу и не вернул ее, не представляется возможным. Если бы его удалось найти, сказала она, ему пришлось бы заплатить штраф за просрочку в размере 28 тыс. австралийских долларов (19,5 тыс. долларов США), рассказала директор.

Хадсон добавила, что книга будет выставлена в местной исторической коллекции библиотеки. «Мы больше не позволим этой книге покидать библиотеку. Мы не хотим ждать ее возвращения еще 150 лет», - заключила она.