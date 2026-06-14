На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции штата, местная полиция и управление шерифа округа Бейтс

В авиакатастрофе на cреднем западе США погибли 12 человек На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции штата, местная полиция и управление шерифа округа Бейтс

В результате авиакатастрофы, произошедшей вблизи аэропорта Батлер Мемориал в штате Миссури на среднем западе США, погибли все 12 человек, находившиеся на борту, сообщила в воскресенье дорожная полиция штата Миссури.



На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции штата, местная полиция и управление шерифа округа Бейтс.



Власти перекрыли дорогу Business 49 вблизи аэропорта в обоих направлениях «на неопределенный срок», сообщило управление шерифа.



Федеральное авиационное управление (FAA) пока не выпустило заявления относительно причин этого трагического происшествия.