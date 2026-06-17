Вэнс: Целью Трампа никогда не было сделать Резу Пехлеви лидером Ирана Главная цель Вашингтона - положить конец иранской ядерной программе, - вице-президент США

Президент США Дональд Трамп никогда не стремился привести к власти в Иране сына свергнутого шаха Мохаммеда Резы Пехлеви — Резу Пехлеви. Главная цель Вашингтона - положить конец иранской ядерной программе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Мегин Келли.

По словам американского вице- президента ,Трамп «не ставил целью смену режима» в Иране.

«Президент США никогда не говорил, что его цель - сделать Резу Пехлеви новым лидером Ирана», — сказал Вэнс.

Он отметил, что восстание иранского народа против нынешних властей является его собственным решением.

«(Трамп) сказал, что, если иранский народ хочет восстать, это прекрасно, но это их дело. Это вопрос между иранским народом и его правительством», - отметил Вэнс.

Цель Вашингтона — положить конец ядерной программе Ирана «дипломатическим путем либо, при необходимости, военными средствами», - подчеркнул вице-президент США.

Вэнс также назвал соглашение между США и Ираном «региональным мирным соглашением», заявив, что оно будет охватывать не только Иран, но и страны Персидского залива, Израиль и Ливан.



«Если Иран выполнит свои обязательства, то для Ближнего Востока появится по-настоящему преобразующее соглашение. В противном случае они не получат никаких экономических выгод», — сказал он.

При этом Вэнс отверг сравнения соглашения с планом Маршалла.

«План Маршалла в значительной степени финансировался за счет американских налогоплательщиков. Здесь же речь идет не о деньгах американских налогоплательщиков», — отметил он.

По мнению Вэнса, Иран для получения экономических выгод должен изменить свое поведение. Деятельность по обогащению урана, а также механизмы проверки и контроля станут одними из ключевых элементов соглашения, - добавил он.

Соглашение между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 15 июня заявил, что США и Иран по итогам переговоров достигли договоренности о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренности с США, отметив, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что мирное соглашение с Ираном завершено, Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада США — немедленно снята.

При этом заявление о том, что американо-иранское соглашение будет распространяться, в частности, на Ливан, вызвало дискуссии в Израиле. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что Израиль не намерен выводить войска с оккупированных территорий на юге Ливана.