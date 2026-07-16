«Мы будем использовать нашу военную силу как один из многих инструментов, которые у нас есть для решения проблемы», - вице-президент США

Вэнс: У США и Израиля есть как точки соприкосновения, так и разногласия «Мы будем использовать нашу военную силу как один из многих инструментов, которые у нас есть для решения проблемы», - вице-президент США

Израиль более эффективно, чем большинство других стран, пытается влиять на американскую политику, однако между двумя государствами будут как сферы совпадающих интересов, так и области, где их интересы расходятся. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на подкасте The Joe Rogan Experience, отвечая на вопросы об американо-израильских отношениях, а также по ряду других тем.

Вэнс привлек внимание к ситуации вокруг Ормузского пролива, указав на то, что прекращение движения через этот «узкий водный путь» означало бы сокращение мировых поставок энергоресурсов на 25%.

По его словам, США способны предотвратить нападения на коммерческие суда в этом районе. Военная сила является одним из вариантов, однако дипломатия по- прежнему остается возможным путем решения проблемы, - подчеркнул вице- президент.



Вэнс также обратил внимание на важность диалога с противоположной стороной, отметив, что некоторые ожидают от США лишь бомбардировок вместо переговоров.

«Президент, как мне кажется, очень умело дал понять, что мы будем применять военную силу, если это связано с достижением конкретной цели. То есть если вы открываете огонь по судам, мы нанесем удар по объектам, с которых ведется этот огонь. Но мы не будем делать это бесконечно. Мы не собираемся просто продолжать бомбардировки. Мы будем использовать нашу военную силу как один из многих инструментов, которые у нас есть для решения проблемы», - сказал он.

Кроме того, Вэнс указал, что решение о восстании и смене власти в Иране принадлежит исключительно народу этой страны.

«Мы не будем отправлять 150 тысяч военнослужащих сухопутных войск, чтобы добиться смены режима, если сам народ этого не хочет. И в любом случае мы не собираемся отправлять войска. Предлагать это означало бы утверждать, что американская армия должна сделать эту работу за иранский народ. Мы больше этим не занимаемся и совершенно точно не будем заниматься», — отметил он.

По словам Вэнса, в настоящее время США стремятся обеспечить открытость проливов, свободное движение нефти и природного газа, а также не допустить появления у Ирана программы создания ядерного оружия. И для достижения этих целей Вашингтон использует как дипломатические, так и военные средства, - добавил он.

Попытки Израиля влиять на американскую политику

Вэнс заявил, что Вашингтон после достижения договоренности между США и Ираном намерен сотрудничать не только с Ираном, но и арабскими государствами Персидского залива.

По его словам, страны Персидского залива передали США о готовности инвестировать в восстановление Ирана, «если иранцы действительно готовы изменить свое поведение».

«Если Иран изменит свое отношение к арабским государствам Персидского залива, то это, по сути, вопрос между самими иранцами и странами Залива. В меморандуме о взаимопонимании фактически есть положение: если Иран выполнит все свои обязательства, мы позволим другим государствам инвестировать в Иран. Вот и все», - сказал Вэнс.

Вэнс отметил, что американское общество в целом положительно относится к достижению окончательного урегулирования и не поддерживает «долгосрочные, бессрочные войны по смене режимов на Ближнем Востоке».



«Много говорят о том, как сильно израильское правительство влияет на американскую политику, и есть некоторые в израильском правительстве, кто ненавидит это соглашение. Мы видим этому конкретные доказательства», - отметил он.

Вэнс также заявил о существовании «очень скрытой и чрезвычайно хорошо финансируемой кампании», направленной на срыв переговоров с Ираном и недопущение заключения соглашения.

Вице-президент сообщил, что сам подвергался критике в социальных сетях за поддержку переговоров с Тегераном, однако подчеркнул, что его цель — добиться соглашения, отвечающего интересам США.

«Иностранные правительства постоянно пытаются влиять на США. Это делает Израиль, это делают и другие страны — такова природа международной политики. Меня больше всего беспокоит то, что американцы, то есть ведущие представители американской политики, позволяют этому влиянию воздействовать на их собственные суждения и позиции. Вот что меня действительно тревожит. Люди всегда будут пытаться влиять на США — независимо от того, являются ли они нашими союзниками или противниками», — считает Вэнс.

Акцент на потере влияния Израиля в американском общественном мнении

Кроме того вице-президент сообщил, что Израиль «проигрывает борьбу за американское общественное мнение», указав на то, что ранее об этом публично говорил и президент США Дональд Трамп.

По словам Вэнса, Израиль является союзником США, также как Франция или Великобритания.

«У нас будут разногласия, у нас будут соглашения. Будут области, где наши интересы совпадают, и будут области, где они расходятся», — сказал он.

Вэнс отметил, что Израиль эффективнее большинства других стран пытается влиять на американскую политику, и это стремление склонить общественное мнение США в ту или иную сторону является естественным.

При этом вице-президент подчеркнул, что внутри израильского правительства есть люди, выступающие против политики США в отношении Ирана и желающие продолжения военной операции.

«Считаю, что израильский посол в США — действительно хороший человек. Очевидно, что для него в первую очередь важен Израиль. Меня прежде всего волнуют интересы Америки. Но мы совершенно точно знаем, что внутри их системы есть люди, которые пытаются манипулировать американским общественным мнением и изменить его так, чтобы война продолжалась бесконечно», — сказал Вэнс.