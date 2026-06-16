Вэнс: Трамп может обнародовать соглашение между США и Ираном до пятницы Вице-президент США заявил, что документ не предусматривает предоставления Ирану американских средств

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп может принять решение обнародовать детали меморандума между Вашингтоном и Тегераном раньше запланированного срока.

В интервью телеканалу Fox News Вэнс сообщил, что Трамп намерен опубликовать детали достигнутых договоренностей 19 июня, однако не исключил возможности более раннего объявления.

По его словам, в процесс также вовлечены Пакистан и Катар, а сроки публикации соглашения зависят от дипломатических процедур и протоколов.

Вэнс подчеркнул, что меморандум не предусматривает какой-либо финансовой помощи Ирану со стороны США.

«Соглашение предусматривает, что Иран не получит ни цента американских денег», — заявил он.

По словам вице-президента, документ предполагает содействие интеграции Ирана в мировую экономику в случае выполнения Тегераном своих обязательств и возможного смягчения санкций. Он отметил, что при соблюдении условий соглашения другие страны смогут инвестировать в иранскую экономику.

«Если они готовы вести себя как нормальное государство, отказаться от попыток создать ядерное оружие и прекратить поддержку терроризма на Ближнем Востоке, то мы готовы коренным образом изменить наши отношения с ними», — сказал Вэнс.

Ранее сообщалось, что по итогам контактов при посредничестве Пакистана стороны достигли согласия по меморандуму, направленному на прекращение конфликта вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже подписано и что Ормузский пролив будет полностью открыт начиная с пятницы. В свою очередь, иранские власти сообщили, что подписание меморандума состоится в пятницу в Женеве.