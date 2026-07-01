Вице-президент США также заявил о прогрессе в переговорах между Израилем и Ливаном

Вэнс назвал «раздражающими» заявления Ирана об отсутствии мирных переговоров с США Вице-президент США также заявил о прогрессе в переговорах между Израилем и Ливаном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает «раздражающими» заявления иранских официальных лиц о том, что «никаких мирных переговоров не ведется», несмотря на продолжающиеся технические консультации между Вашингтоном и Тегераном.

В интервью онлайн-программе The Michael Knowles Show Вэнс прокомментировал ход переговоров с Ираном, а также отношения между Ливаном и Израилем.

Отвечая на вопрос о заявлениях Тегерана в период переговорного процесса, Вэнс отметил, что иранские представители, несмотря на продолжающиеся технические консультации по достижению мира с США, заявляют: «Нет, нет, никаких продолжающихся мирных переговоров нет».

«Я считаю это одновременно впечатляющим и раздражающим. Это именно та иранская переговорная тактика и риторика, которую я до конца не понимаю», — сказал он.

По словам Вэнса, если Иран будет «вести себя ненадлежащим образом», у Вашингтона по-прежнему имеются мощные инструменты давления. Он подчеркнул, что США ожидают от Тегерана поддающихся проверке и долгосрочных обязательств в ядерной сфере.

Говоря о продолжающихся переговорах с Ираном, Вэнс заявил: «Впереди еще много этапов. Но хорошая новость в том, что интересы американского народа представляет администрация и президент, которые постоянно думают о том, как обеспечить для США наилучшие условия».

Отвечая на вопросы о продолжающихся переговорах между Израилем и Ливаном, Вэнс заявил, что стороны добились определенного прогресса.

Он подчеркнул, что переговоры между Тель-Авивом и Бейрутом проходят без посредников.

«Все определенно изменилось. Думаю, главный вопрос заключается в том, окажутся ли эти изменения долгосрочными», — сказал Вэнс.

По его словам, Ливан и Израиль теперь ведут прямой диалог, чего не было еще несколько месяцев назад.

«Обе стороны в целом заняли схожие позиции», — отметил он.



«Можно даже утверждать, что если привести мирное соглашение между Ливаном и Израилем в соответствие с соглашением между США и Ираном, то оба документа по сути говорят об одном — о необходимости уважать территориальную целостность Ливана», - добавил он.