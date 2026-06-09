США и Израиль имеют «общие интересы», однако существуют и вопросы, по которым их позиции могут расходиться, - вице-президент США

Вэнс допустил возможность расхождения интересов США и Израиля по Ирану США и Израиль имеют «общие интересы», однако существуют и вопросы, по которым их позиции могут расходиться, - вице-президент США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность расхождения интересов Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана. Об этом Вэнс заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам вице-президента, США и Израиль имеют «общие интересы», однако существуют и вопросы, по которым их позиции могут расходиться.

«С другой стороны, есть ситуации, когда наши интересы расходятся. (Президент США Дональд Трамп) предельно четко обозначил, что, хотя у Израиля есть собственные цели, главная цель США в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия», — сказал Вэнс.

Вице-президент отметил, что за последние полтора года были созданы условия для достижения долгосрочного соглашения с Ираном по ядерной программе.

«Израиль может быть доволен этим или нет, однако мы считаем, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что если взаимные атаки перерастут в региональную войну, Тель-Авив может остаться один на один с Ираном.