Выступление «Турецких звезд» в Бельгии вызвало большой интерес

Пилотажная группа ВВС Турции «Турецкие звезды» (Türk Yıldızları) выступила с показательным полетом на мероприятии Belgian Air Force Days в Бельгии, вызвав восторг у тысяч зрителей.

На авиабазе Флоренн «Турецкие звезды» выполнили около 45-минутную программу на самолетах NF-5 Freedom Fighter, став командой, которая провела в воздухе больше всего времени за все мероприятие.

Во время выступления, в котором было задействовано 7 самолетов, комментарии звучали на английском, французском, фламандском и турецком языках.

Пилотажное шоу «Турецких звезд» тепло встретили тысячи зрителей, а после выступления пилоты пообщались с турецкими и иностранными гостями.

За мероприятием наблюдали посол Турции в Брюсселе Барыш Тантекин, генеральный консул в Брюсселе Онур Севим, а также бельгийские военные официальные лица.

По окончании программы команда «Турецких звезд» вручила послу Тантекину, генконсулу Севиму и военным командирам, задействованным в организации, подписанные фотографии пилотажной группы.

Тантекин заявил «Анадолу», что Турция и Бельгия являются дружественными странами и союзниками, а сотрудничество между ними продолжает активно развиваться.

Он напомнил, что в прошлом месяце делегация Экономической миссии во главе с королевой Бельгии Матильдой посетила Турцию, и в ходе визита обсуждались возможности сотрудничества в таких сферах, как возобновляемая энергия, оборонная промышленность, транспортно-логистическая связанность и цифровая трансформация.

Глава дипмиссии подчеркнул, что Турция рада продемонстрировать бельгийским друзьям и союзникам возможности и потенциал своих ВВС на месте, и отметил, что за шоу стоит большая команда — не только пилоты, но и техники, специалисты по планированию операций и логистике.

Тантекин поблагодарил команду «Турецких звезд» за безупречное выступление, несмотря на жаркую погоду, и добавил, что около 300 тыс. турецких граждан, проживающих в Бельгии, также гордятся этим выступлением.

Он подчеркнул, что «Турецкие звезды» достойно представляют Турцию и ее флаг с полумесяцем и звездой, и поблагодарил всех, кто был причастен к организации мероприятия.

Командир эскадрильи «Турецкие звезды» подполковник Кюршат Кёмюр после выступления заявил, что показательный полет был выполнен в рамках мероприятий, посвященных годовщине основания ВВС Бельгии. «Мы очень рады представлять турецкий народ и турецкий флаг в Бельгии. Провели здесь красивое шоу. Гордимся тем, что представляем нашу страну», - добавил он.