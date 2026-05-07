Выручка «Ростеха» в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей

Консолидированная выручка российской госкорпорации «Ростех» в 2025 году выросла на 25%, до более 4,5 трлн рублей. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» доложил президенту об итогах работы компании за 2025 год, выполнении гособоронзаказа, развитии гражданской авиации и автомобилестроения.

«В 2025 году завершился цикл предыдущей десятилетней Стратегии [развития на период до 2025 года]. В целом, можно сказать, мы её успешно выполнили. На презентации показано, что выручка за 10 лет выросла в четыре раза, темпы роста с 2015 года были 14,8 процента», - сказал он.

Он отметил, что выполнение гособоронзаказа у «Ростеха» находится «на достаточно высоком уровне – 99,5 процента», а особо востребованные образцы выполняются «на все 100 процентов».

«В 2025 году мы начали поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня «Сарма», калибр 300 миллиметров. Её главное преимущество – это боевая мощь, мобильность и, самое главное, защищённость экипажа, потому что кабина, в которой находится экипаж, бронированная», - сказал он.

По словам Чемезова, объём выпуска боевых самолётов с 2022 года увеличился в два раза.

«Несколько слов о гражданской авиации.В прошлом году мы впервые подняли в воздух сразу два лёгких вертолёта в импортозамещённом облике: это двухдвигательный «Ансат» и однодвигательный Ми-34. Оба вертолёта оснащены нашими, современными российскими двигателями ВК-650В», - отметил он.

Чемезов сообщил, что с 2027 года «Ростех» рассчитывает начать серийный выпуск импортозамещенных SSJ-100.

«По «Суперджетам»: 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнем серийно выпускать», - добавил он.