Вызванному в МИД РФ послу ФРГ выразили решительный протест

В МИД России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александер Граф Ламбсдорфф.

Как сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 27 апреля, послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся недавно в Киеве встречей депутата бундестага, члена парламентского комитета по международным делам от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России «террористической организации» «Чеченская республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым, который находится в международном розыске.

«Германский депутат приветствовал антироссийскую деятельность террористов из этой организации, принимавших активное участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях, призвал их к активному сотрудничеству с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов с целью проведения операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации»,- следует из текста.

В Москве расценивают данную встречу депутата парламента ФРГ с «отъявленными преступниками» как неоспоримое доказательство «нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России», в том числе через «взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима», отметили в МИД РФ.

Германская сторона была предупреждена «о пагубности» для нее подобного рода действий, следует из заявления. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор»,- подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.