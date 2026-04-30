ВС Пакистана на границе с Афганистаном нейтрализовали 13 боевиков Вооруженные нападения происходят, в основном, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном

Пакистанская армия сообщила, что в ходе двух отдельных операций, проведённых в районах на северо-западе страны, недалеко от границы с Афганистаном, уничтожено 13 боевиков.

Согласно сообщению газеты Dawn, в заявлении Службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана отмечается, что в районе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва была обнаружена группа, пытавшаяся проникнуть через границу с Афганистаном, В ходе столкновений 8 боевиков были убиты.

В заявлении также отмечается, что в районе Северного Везиристана были нейтрализованы еще 5 боевиков, пытавшихся пересечь границу.

Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения происходят, в основном, в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, граничащих с Афганистаном.

В обеих провинциях вооруженные группировки, заявляющие о защите прав этнических групп пуштунов и белуджей, совершают нападения на пакистанские силы безопасности и мирных жителей.

Исламабад утверждает, что пакистанские талибы базируются в Афганистане и организуют свои нападения оттуда, однако афганское правительство отвергает эти обвинения.

В Белуджистане на первый план выходят нападения Армии освобождения Белуджистана (BLA). BLA стремится к отделению провинции Белуджистан от Пакистана и передаче управления этим регионом под их контроль.