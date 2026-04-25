ВС Ирана предупредили США по поводу Ормузского пролива

Tolga Akbaba, Olga Keskin
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Центральный штаб «Хатам аль-Анбия», орган оперативного управления и координации Вооруженных сил Ирана, выступил с жестким предупреждением в адрес США в связи с морской блокадой в Ормузском проливе. Соответствующее заявление штаба прозвучало на государственном телевидении Ирана.
«Если агрессивная американская армия продолжит блокаду и пиратские действия в регионе, она должна быть уверена, что столкнется с ответом мощных вооруженных сил Ирана», - заявили в Центральном штабе «Хатам аль-Анбия».
В штабе подчеркнули, что иранские вооруженные силы стали сильнее и лучше подготовлены, нежели в предыдущие периоды, для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.
Иранские военные внимательно отслеживают все «враждебные передвижения» в регионе и подтверждают свою решимость контролировать Ормузский пролив, а также готовность дать серьезный ответ на возможную новую атаку против Ирана, - отмечается в сообщении.