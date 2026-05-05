ВС Ирана: В последние дни мы не совершали никаких атак на ОАЭ Иран предупреждает, что в случае нападения на Иран с территории ОАЭ будет дан жесткий ответ

Вооруженные силы Ирана заявили, что в последние дни не совершали никаких атак на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).



Информационное агентство «Фарс» опубликовало заявление, сделанное подполковником Ибрагимом Зульфикари, представителем Центрального штаба «Хатемуль-Энбия», подразделения Вооруженных сил Ирана, ответственного за управление боевыми действиями.



В заявлении отмечается, что в последние дни не проводилось никаких операций с использованием ракет или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против ОАЭ, и подчеркивается, что отчет Министерства обороны ОАЭ по этому вопросу не соответствует действительности.



«В последние дни Вооруженные силы Ирана не проводили никаких операций с применением ракет или беспилотных летательных аппаратов против ОАЭ. Если бы были предприняты какие-либо действия, мы бы об этом открыто и решительно заявили», - говорится в сообщении.



ВС Ирана предупреждают, что в случае нападения на Иран с территории ОАЭ будет дан жесткий ответ.



- Утверждения о нападении Ирана на ОАЭ и Оман



5 мая было заявлено, что на ОАЭ и Оман были совершены нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Ирана



ОАЭ сообщили о возгорании в нефтепромышленном районе Фуджейры и о том, что в результате атаки три человека получили ранения.



В заявлении Министерства обороны ОАЭ отмечалось, что системы противовоздушной обороны перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатых ракеты и 4 БПЛА, запущенных с территории Ирана.