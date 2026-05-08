Вступил в силу объявленный Россией режим прекращения огня в честь празднования Дня Победы

Российская сторона объявила о введении режима прекращения огня с 00:00 мск (21:00 GMT) 8 мая до 00:00 мск (21:00 GMT) 10 мая в связи с празднованием 81-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, на период действия перемирия все группировки российских войск в зоне так называемой «специальной военной операции» полностью прекратят боевые действия.

В Минобороны РФ также заявили, что российские Вооруженные силы на время перемирия прекратят удары по местам дислокации ВСУ, а также по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом, в глубине территории Украины.

Российская сторона призвала Украину последовать объявленному перемирию.

При этом в ведомстве предупредили, что в случае нарушения режима прекращения огня украинской стороной в зоне СВО, а также попыток нанесения ударов по населенным пунктам, российские Вооруженные силы дадут «адекватный ответ».

В Минобороны РФ также заявили, что в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве российские войска нанесут массированный удар по центру Киева.

Ведомство предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара.