В регионе зафиксировано около 800 случаев заболевания, власти и медслужбы призвали к срочной гуманитарной помощи

Вспышка холеры в суданском Западном Кордофане: 30 погибших В регионе зафиксировано около 800 случаев заболевания, власти и медслужбы призвали к срочной гуманитарной помощи

В суданском штате Западный Кордофан в результате вспышки холеры погибли 30 человек.

Об этом говорится в письменном заявлении Dar Hamar Emergency Room, действующего в Судане.

По данным организации, с 20 июня случаи заболевания холерой фиксируются в районах Вад-Банда и Эн-Нехуд, а также в прилегающих деревнях Западного Кордофана.

Сообщается, что в деревнях выявлено около 800 случаев холеры. В результате заболевания скончались 30 человек.

В заявлении содержится призыв к гуманитарным организациям и органам здравоохранения срочно обеспечить поставки медикаментов, растворов для инфузий и медицинских материалов.

Между тем Министерство здравоохранения Судана 30 июня сообщало, что в штатах Западный и Северный Кордофан зарегистрировано 911 случаев холеры и 127 смертей.

С апреля 2023 года в Судане продолжаются вооруженные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (RSF), в результате которых погибли десятки тысяч человек и миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

По данным ООН, миллионы жителей страны также находятся под угрозой голода.