Вспышка кори в Нигерии унесла жизни 15 детей Власти штата Сокото направили в пострадавший район медиков и лекарства для сдерживания распространения инфекции

В штате Сокото на северо-западе Нигерии в результате вспышки кори скончались 15 детей.

Министр здравоохранения штата Фарук Вурно сообщил, что случаи заболевания были выявлены среди детей в деревне Курава.

По его словам, после начала вспышки в район в срочном порядке были направлены медицинские работники и необходимые лекарственные препараты.

Вурно также отметил, что дети с тяжелой формой инфекции будут переведены в больницы для дальнейшего лечения.