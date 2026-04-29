Вспышка кори в Нигерии унесла жизни 15 детей

Adam Abu-bashal, Elmira Ekberova
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
В штате Сокото на северо-западе Нигерии в результате вспышки кори скончались 15 детей.
Министр здравоохранения штата Фарук Вурно сообщил, что случаи заболевания были выявлены среди детей в деревне Курава.
По его словам, после начала вспышки в район в срочном порядке были направлены медицинские работники и необходимые лекарственные препараты.
Вурно также отметил, что дети с тяжелой формой инфекции будут переведены в больницы для дальнейшего лечения.