Мы стремимся еще больше продвинуть нашу повестку сотрудничества с Турцией - Делси Родригес

Временный президент Венесуэлы Родригес опубликовала видео о визите в Турцию Мы стремимся еще больше продвинуть нашу повестку сотрудничества с Турцией - Делси Родригес

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом опубликовала видео, в котором подчеркнула значение Турции для ее страны.

В видеоролике, размещенном в аккаунте дворца Мирафлорес в социальной сети, Родригес представила кадры из дворца Долмабахче, а также фрагменты встречи с Эрдоганом.

«Мы находимся во дворце Долмабахче, чтобы встретиться с президентом Эрдоганом. Мы стремимся еще больше продвинуть нашу повестку сотрудничества. Турция и Венесуэла последовательно развивают торгово-экономические отношения в различных сферах, прежде всего в горнодобывающей промышленности, энергетике, транспорте и авиасообщении. Мы признательны президенту Эрдогану за приглашение», - заявила Родригес, обратив внимание на важность дальнейшего развития двусторонних отношений с Турцией.

Родригес подчеркнула, что рейсы Turkish Airlines по маршруту Каракас - Стамбул вносят значительный вклад в отношения между двумя странами. По ее словам, стороны работают над созданием возможностей для международного сотрудничества в сферах технологий, промышленности, науки и энергетики, которые будут способствовать повышению благосостояния народов.

Отметив, что Венесуэла обладает большим потенциалом в энергетической сфере, Родригес сказала, что Каракас хотел бы еще больше диверсифицировать богатства страны. «Мы хотим показать, что венесуэльский народ честный и трудолюбивый», - сказала она.

Родригес, прибывшая в Турцию по приглашению президента Эрдогана, была встречена официальной церемонией.