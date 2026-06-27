Временный президент Венесуэлы обсудила с Трампом ликвидацию последствий землетрясения

Bekir Aydoğan, Olga Keskin
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о проведении телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом говорится в сообщении Родригес, опубликованном в социальной сети американской компании X.
Временный президент Венесуэлы отметила, что президент США и глава американской дипломатии выразили поддержку Каракасу в этот непростой для страны период.
«Они вновь подтвердили свою приверженность поддержке усилий по ликвидации последствий бедствия, направив спасателей, специальное оборудование, средства для организации временных убежищ и гуманитарную помощь пострадавшим семьям», —сказала Родригес.
- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения
Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 920 человек, пострадали 3 360 человек.
Геологическая служба США (USGS) 25 июня сообщила, что в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
По данным USGS, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, а магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в этом же штате.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в районе Юмаре и 21,9 километра в районе Сан-Фелипе.
Поисково-спасательные работы в Венесуэле продолжаются, и есть опасения, что число погибших может возрасти.