Дельси Родригес провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарем Марко Рубио

Временный президент Венесуэлы обсудила с Трампом ликвидацию последствий землетрясения Дельси Родригес провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарем Марко Рубио

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о проведении телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и американским госсекретарем Марко Рубио. Об этом говорится в сообщении Родригес, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Временный президент Венесуэлы отметила, что президент США и глава американской дипломатии выразили поддержку Каракасу в этот непростой для страны период.

«Они вновь подтвердили свою приверженность поддержке усилий по ликвидации последствий бедствия, направив спасателей, специальное оборудование, средства для организации временных убежищ и гуманитарную помощь пострадавшим семьям», —сказала Родригес.

- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 920 человек, пострадали 3 360 человек.

Геологическая служба США (USGS) 25 июня сообщила, что в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

По данным USGS, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, а магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в этом же штате.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в районе Юмаре и 21,9 километра в районе Сан-Фелипе.

Поисково-спасательные работы в Венесуэле продолжаются, и есть опасения, что число погибших может возрасти.