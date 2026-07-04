Временный президент Венесуэлы наградила турецких спасателей орденом «Герой Венесуэлы»

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес вручила награды за героизм иностранным поисково-спасательным командам, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в стране.

Родригес посетила порт Ла-Гуайра, где базируются иностранные поисково-спасательные подразделения, работающие в наиболее пострадавшем от землетрясения регионе.

В церемонии награждения также приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В ходе мероприятия Родригес вручила руководителям поисково-спасательных команд награду «Герой Венесуэлы».

Родригес также вручил награду за героизм бригадному генералу Мехмету Бахтияру, командиру Бригады гуманитарной помощи Вооруженных сил Турции, а также заместителю директора управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) провинции Денизли Халуку Онаю Эртену.

Кроме того, шесть поисково-спасательных собак турецкой команды, сыгравших важную роль в поиске людей под завалами, были удостоены специальной награды «Собака-герой Венесуэлы».

Родригес также передала послу Турции в Каракасе Наджи Айдану Караманоглу благодарственное послание, адресованное Турции.

По словам посла Караманоглу, временный президент Венесуэлы организовала специальную церемонию в знак признательности иностранным поисково-спасательным командам.

«Исполняющая обязанности президента Венесуэлы госпожа Дельси Родригес вручила медали руководителям поисково-спасательных команд, в том числе прибывшей из нашей страны турецкой группе. Кроме того, она передала благодарственное письмо и знак признательности нашему государству и президенту. Мы отправим эту награду вместе с нашей командой, чтобы передать ее господину президенту. Еще одним трогательным моментом церемонии стало награждение наших собак, которые вместе со спасателями работали в зоне бедствия. Их важный вклад также был отмечен», — сказал дипломат.

Комментируя благодарственное послание Родригес, Караманоглу отметил, что она особо просила передать слова признательности президенту Турции и турецкому народу.

«Она подчеркнула, что Турция с первых часов после землетрясения была рядом с Венесуэлой, а также выразила глубокую благодарность за оказанную поддержку. Мы надеемся, что Венесуэле больше никогда не придется пережить подобную трагедию, однако в эти тяжелые дни мы всегда были рядом с венесуэльским народом», — добавил посол, пирводя слова Родригес.

Награда «Герой Венесуэлы» была учреждена специально для награждения иностранных поисково-спасательных команд, принимавших участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в стране.