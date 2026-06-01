Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России

Abdulrahman Yusupov
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте вызвана в МИД России, ей заявлен решительный протест в связи с варварскими планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат.
Об этом говорится в сообщении МИД России.
«1 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й.Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», - говорится в сообщении министерства.
МИД РФ заявил, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в РФ. Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны.