Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России

МИД РФ заявил, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в РФ

Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте вызвана в МИД России, ей заявлен решительный протест в связи с варварскими планами литовских властей по ликвидации захоронения советских солдат.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«1 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й.Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», - говорится в сообщении министерства.

МИД РФ заявил, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в РФ. Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны.