ВПП: Эль-Ниньо к концу 2027 года может привести к продовольственной нестабильности ещё 49 миллионов человек​​​​​​​

Dildar Baykan Atalay, Nariman Mehdiyev
05 Августа 2026•Обновить: 06 Августа 2026
Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредила, что усиливающееся явление «Эль-Ниньо» может привести к тому, что к концу 2027 года еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой продовольственной незащищенности.
В письменном заявлении ВПП подчеркивается, что, по оценкам, «Эль-Ниньо» еще больше ухудшит ситуацию в странах, уже борющихся с голодом, и к концу 2027 года число людей, находящихся в состоянии острой продовольственной незащищенности, увеличится с 225 миллионов до 274 миллионов.
В заявлении отмечается, что таким образом еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой продовольственной незащищенности.
Исполняющий обязанности директора ВПП Карл Скау, чье мнение приводится в заявлении, заявил: «Явление Эль-Ниньо представляет собой серьезную угрозу продовольственной безопасности для миллионов людей, которые и без того находятся в уязвимом положении».
По данным ВПП, пик явления «Эль-Ниньо» ожидается в период с сентября по декабрь этого года, однако его последствия будут ощущаться вплоть до 2027 года.
Предполагается, что влияние Эль-Ниньо будет наиболее ощутимо в Центральной Америке и на юге Африки.
Погодные явления «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья»
Погодное явление «Эль-Ниньо» в Тихом океане приводит к повышению температуры, особенно в прибрежных регионах и во всем мире.
«Ла-Нинья», которую можно охарактеризовать как противоположное явление, означает более холодные погодные условия во всем мире.
В переходный период между «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья» наблюдаются нейтральные, то есть естественные, погодные явления.