Предполагается, что влияние Эль-Ниньо будет наиболее ощутимо в Центральной Америке и на юге Африки

ВПП: Эль-Ниньо к концу 2027 года может привести к продовольственной нестабильности ещё 49 миллионов человек​​​​​​​ Предполагается, что влияние Эль-Ниньо будет наиболее ощутимо в Центральной Америке и на юге Африки

Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредила, что усиливающееся явление «Эль-Ниньо» может привести к тому, что к концу 2027 года еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой продовольственной незащищенности.

В письменном заявлении ВПП подчеркивается, что, по оценкам, «Эль-Ниньо» еще больше ухудшит ситуацию в странах, уже борющихся с голодом, и к концу 2027 года число людей, находящихся в состоянии острой продовольственной незащищенности, увеличится с 225 миллионов до 274 миллионов.

В заявлении отмечается, что таким образом еще как минимум 49 миллионов человек окажутся в состоянии острой продовольственной незащищенности.

Исполняющий обязанности директора ВПП Карл Скау, чье мнение приводится в заявлении, заявил: «Явление Эль-Ниньо представляет собой серьезную угрозу продовольственной безопасности для миллионов людей, которые и без того находятся в уязвимом положении».

По данным ВПП, пик явления «Эль-Ниньо» ожидается в период с сентября по декабрь этого года, однако его последствия будут ощущаться вплоть до 2027 года.

Предполагается, что влияние Эль-Ниньо будет наиболее ощутимо в Центральной Америке и на юге Африки.

Погодные явления «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья»

Погодное явление «Эль-Ниньо» в Тихом океане приводит к повышению температуры, особенно в прибрежных регионах и во всем мире.

«Ла-Нинья», которую можно охарактеризовать как противоположное явление, означает более холодные погодные условия во всем мире.

В переходный период между «Эль-Ниньо» и «Ла-Нинья» наблюдаются нейтральные, то есть естественные, погодные явления.