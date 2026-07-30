По данным ВПП, почти 10 млн человек в регионе сталкиваются с голодом, а эпидемия осложняет доставку продовольствия и гуманитарной помощи

ВПП ООН: вспышка Эболы в ДР Конго усугубляет продовольственный кризис По данным ВПП, почти 10 млн человек в регионе сталкиваются с голодом, а эпидемия осложняет доставку продовольствия и гуманитарной помощи

Продолжающаяся вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) еще больше усугубляет проблему отсутствия продовольственной безопасности в регионе. Об этом заявила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП).

Заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау во время визита в провинцию Итури назвал вспышку Эболы «кризисом поверх уже существующего кризиса».

По его словам, проблема продовольственной безопасности в стране была крайне серьезной еще до начала эпидемии.

«Около пяти миллионов человек находятся в условиях чрезвычайного уровня отсутствия продовольственной безопасности, а в некоторых районах ситуация достигла катастрофического уровня», — отметил Скау.

Он подчеркнул, что вспышка Эболы нарушила работу рынков и цепочек поставок, что еще больше осложнило борьбу населения с голодом.

Скау также заявил, что регулярная доставка продовольствия нуждающимся является одним из ключевых элементов борьбы с эпидемией.

«В противном случае люди будут больше думать о том, что они будут есть завтра, чем о соблюдении рекомендаций органов здравоохранения по борьбе с Эболой», — сказал он.

Почти 10 миллионов человек сталкиваются с голодом

По данным Всемирной продовольственной программы, из-за многолетнего вооруженного конфликта на востоке ДР Конго около 10 миллионов человек находятся в условиях кризисного или чрезвычайного уровня голода.

В провинции Итури, которая является эпицентром нынешней вспышки Эболы, отсутствие продовольственной безопасности затрагивает 1,9 миллиона человек.

В 48 медицинских округах, охваченных вспышкой заболевания, более 2,7 миллиона человек испытывают острый дефицит продовольствия, при этом 628 тысяч из них нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.

Эбола унесла тысячи жизней в Африке

Вирус Эбола, вызывающий тяжелую геморрагическую лихорадку, впервые был выявлен в 1976 году одновременно в городе Нзара в Судане и деревне Ямбуку в Демократической Республике Конго.

Свое название болезнь получила по реке Эбола, расположенной недалеко от населенного пункта, где была зарегистрирована одна из первых вспышек.

В декабре 2013 года вирус распространился в странах Западной Африки. Во время эпидемии 2014–2017 годов в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне было зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения, более 11 тысяч человек скончались.

После выявления в провинции Итури 246 предполагаемых случаев заболевания и 65 летальных исходов 15 мая в Демократической Республике Конго была официально объявлена вспышка Эболы.

По данным органов здравоохранения, нынешняя эпидемия вызвана редким вариантом вируса Эбола Bundibugyo, для которого на сегодняшний день не существует одобренной терапии или вакцины.