Во Франции продолжается борьба как с лесными пожарами, так и с новой волной жары

Во французском департаменте Жиронд температура может достичь 42 градусов Во Франции продолжается борьба как с лесными пожарами, так и с новой волной жары

Во Франции, где продолжается борьба как с лесными пожарами, так и с новой волной жары, температура воздуха в департаменте Жиронда может подняться до 42 градусов.

Французская метеорологическая служба Météo-France сообщила, что в отдельных районах Жиронды, где пожары продолжаются уже несколько дней, ожидается ветер со скоростью 45–50 км/ч. Температура воздуха будет колебаться от 38 до 41 градус, однако во внутренних районах столбики термометров могут подняться до 42 градусов.

Площадь, охваченная пожарами, уже достигла около 42 тысяч гектаров. В ликвидации огня задействованы более 2 тысяч пожарных. Пожары продолжаются уже неделю и до сих пор не локализованы.



На данный момент в результате пожаров в департаменте погибли два пожарных, еще 126 получили ранения.

- В 65 департаментах сохраняется высокий риск пожаров

По данным Météo-France, в 65 департаментах страны, преимущественно в центральной и северной частях Франции, сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Среди них — департаменты Жиронда и Вар.

Метеорологи предупредили, что текущие погодные условия способствуют возникновению и быстрому распространению природных пожаров.

- Франция переживает четвертую волну жары с начала года

Во Франции, где с мая наблюдается уже четвертая волна жары в текущем году, в 16 департаментах повышен уровень погодной опасности до «оранжевого».

В этот список вошли департаменты Эн, Ардеш, Ду, Дром, Жиронда, Изер, Юра, Ланды, Луара, Верхняя Луара, Пюи-де-Дом, Рона, Сона и Луара, Савойя, Верхняя Савойя и Территория Бельфор.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха 29 июля достигнет 42 градусов в Бордо, 40 градусов в Лионе и 39 градусов в Париже. Все эти регионы затронуты лесными пожарами.