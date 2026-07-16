В лесу Фонтенбло сгорело около 2 тысяч гектаров, что составляет 10 процентов площади леса

Во Франции 10 процентов леса Фонтенбло превратилось в пепел В лесу Фонтенбло сгорело около 2 тысяч гектаров, что составляет 10 процентов площади леса



Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 10 процентов леса Фонтенбло, известного как «зелёные лёгкие» столицы Парижа, превратилось в пепел.

Макрон посетил лес Фонтенбло, расположенный в 60 километрах от Парижа, и встретился с пожарными, участвующими в продолжающихся работах по тушению пожара.

В своей речи, произнесенной на месте событий, Макрон отметил, что во Франции со времен Второй мировой войны не было столько лесных пожаров, как в этом году.

Выразив поддержку пожарным, Макрон подчеркнул, что к виновникам лесных пожаров не будет проявлено никакой терпимости.

Макрон отметил, что они не стали дожидаться возникновения кризисной ситуации, чтобы инвестировать в средства борьбы с лесными пожарами, и сообщил, что 70 дополнительных вертолетов и самолетов уже готовы к введению в строй для тушения пожаров.

Он сообщил, что на данный момент в результате пожара в лесу Фонтенбло в пепел превратилось около 2 тысяч гектаров, что составляет 10 процентов площади леса, и отметил, что сезон лесных пожаров еще впереди, поэтому лето будет тяжелым.

Как сообщает газета «Le Parisien», двое 18-летних молодых людей, подозреваемых в поджоге в некоторых местах Фонтенблоского леса, были задержаны ечером 15 июляпо обвинению в причинении ущерба путем поджога.



Стало известно, что один из этих подозреваемых, являющийся добровольным пожарным, изменил свои показания перед судьей по сравнению с тем, что он дал ранее, находясь под стражей.



Во время дачи показаний на этой неделе этот подозреваемый заявил, что в Арбон-ла-Форе, одном из городов, входящих в территорию леса Фонтенбло, он поджог кустарник с помощью зажигалки и бензина.



Другой 18-летний подозреваемый, в свою очередь, указал, что случайно вызвал пожар, бросив окурк на территорию конноспортивного стадиона в Фонтенбло.



Пожар в лесу Фонтенбло начался 12 июля.

