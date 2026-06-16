Во Франции студенческие акции солидарности с Палестиной сталкиваются с полицейскими ограничениями Впервые студенты подвергаются такому давлению - французская студентка Рания

Во Франции полиция препятствует студенческим инициативам в поддержку Палестины и против продолжающихся атак Израиля на сектор Газа.

В ответ на атаки Израиля на Газу, продолжающиеся с октября 2023 года, французские студенты предпринимали различные протестные инициативы.

В 2024 году и в текущем году студенты проводили масштабные акции на территории кампусов, в том числе в столице страны Париже.

Жесткое вмешательство полиции в отношении студентов во время акций получило освещение в международной прессе. Некоторые студенты, поддержавшие Палестину, были задержаны, оштрафованы, направлены на дисциплинарные разбирательства, а также стали фигурантами жалоб в правоохранительные органы.

В мае 2024 года во время акции в поддержку Газы в Сорбонне задержаны 88 сторонников Палестины, среди которых были и студенты.

Последние акции прошли 14 апреля в Париже против законопроекта «Ядан», направленного на наказание антисионизма в университетских кампусах. В ходе этих протестов были задержаны 4 студента, а более 70 студентов получили штрафы в размере 400 евро.

Спорный законопроект, представлявший критику Израиля как «антисемитизм», был отозван 16 апреля.

Французские студенты рассказали «Анадолу» о полицейском вмешательстве в их акции в поддержку Палестины.

Французская студентка Рания, член Палестинского комитета Сорбонны, заявила, что в отношении студентов, участвующих в акциях в поддержку Палестины, по-прежнему применяется насилие.

«Это означает, что студент может быть остановлен и задержан полицией без каких-либо проблем», - сказала она.

Рания подчеркнула, что серьезный рост штрафов, назначаемых таким студентам, стал отдельной проблемой. Она напомнила, что участники акции 14 апреля были оштрафованы на 400 евро каждый.

По ее словам, общая сумма штрафов, выписанных всем участникам акции, превысила 35 тыс. евро.

«Фактически мы понимаем, что теперь государство пытается атаковать нас не столько через задержания, как это было один-два года назад, сколько финансово», - отметила Рания.

Она подчеркнула, что главным требованием студентов является бойкот. По словам Рании, они не хотят, чтобы их университеты становились соучастниками преступления геноцида, сотрудничая с компаниями и израильскими университетами, причастными к геноциду в Газе.

Рания утверждает, что Сорбонна сотрудничает с некоторыми французскими оружейными компаниями, которые способствуют постоянным убийствам людей на палестинских территориях.

«Мой университет также сотрудничает с израильскими университетами, которые поощряют своих студентов вступать в армию и, в частности, убивать палестинцев», - заявила она.

Рания отметила, что студенты требуют от правительства Франции прекратить сотрудничество с указанными французскими компаниями. Она также обратила внимание на то, что студенты из Газы, несмотря на завершение всех процедур для обучения во Франции, больше не могут приехать в страну для продолжения образования, и призвала решить эту проблему.

«Я не думаю, что есть другие вопросы, вокруг которых оказывалось бы такое давление, по крайней мере при моей жизни. Сам факт входа полиции в университеты и задержания студентов уже можно считать историческим событием, потому что на самом деле у этого нет прецедентов», - сказала Рания, говоря о давлении во Франции в связи с демонстрациями по Палестине.

Она напомнила, что студенты и ранее мобилизовывались в рамках антиколониальных акций.

«Впервые студенты подвергаются такому давлению из-за вопроса, который, по сути, должен защищать каждый», - сказала Рания.

Член Федерации студенческих профсоюзов (FSE) София напомнила, что 14 апреля студенты провели акцию в Сорбонне, чтобы показать, что законопроект «Ядан» направлен против свобод.

«Это полноценное сотрудничество с этим геноцидным государством», - заявила она, говоря о законопроекте.

По словам Софии, акция продолжалась более шести часов, пока полиция не вошла на территорию университета.

«Они насильственно вывели студентов, били их, были и расистские нападки», - сказала она.

София заявила, что полицейские фотографировали удостоверения личности студентов.

«Когда студенты не хотели сообщать свои адреса или номера телефонов, им угрожали задержанием. Это совершенно незаконно», - отметила она.

София подчеркнула, что студенты продолжают мобилизацию против сотрудничества французских университетов с различными оружейными компаниями.

Полиция действовала крайне агрессивно

Член организации «Коммунистическая молодежь» Ибрагим рассказал, что в этом году в Сорбонне с интервалом в две недели прошли две акции.

По его словам, во время первой акции французская полиция жестко вмешалась в действия студентов, поддерживающих Палестину.

«Полиция действовала крайне агрессивно», - сказал Ибрагим.

Он отметил, что во Франции есть студенты, которых направили на дисциплинарные разбирательства за то, что они изобразили палестинский флаг на университетских лестницах и расклеивали в своих учебных заведениях плакаты в поддержку Палестины.

«Это отражает атмосферу, в которой мы сейчас находимся. Администрации университетов, буржуазное государство и крайне агрессивная полиция действуют сообща, подавляя все голоса, которые выступают против геноцида в Палестине и за свободу Палестины», - заявил Ибрагим.