Во Франции пять человек помещены на карантин после контакта с первым носителем Эболы Накануне Минздрав Франции официально сообщил, что у вернувшегося из ДРК врача диагностирован вирус Эбола

Пять человек, которые, по предварительным данным, вступали в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, помещены на карантин. Об этом министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила в эфире телеканала France 2.

Глава ведомства напомнила, что накануне вирус был обнаружен у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго (ДРК).

Рист отметила, что болезнь у опытного специалиста находится на ранней стадии. По ее словам, на момент посадки в самолет у доктора не было никаких симптомов, а значит, он не был заразен для окружающих. Однако во время полета у врача появилась головная боль, о чем он незамедлительно сообщил ответственным лицам.

По этой причине сразу после приземления его встретили и доставили в больницу, где поместили на 21-дневный карантин. Министр также сообщила, что специалисты провели расследование среди пассажиров, находившихся в самолете рядом с врачом, и выявили пять человек, которые могли с ним контактировать. Все они были определены на карантин в качестве меры предосторожности.

Накануне Минздрав Франции официально объявил, что у врача, прибывшего из ДРК, подтвержден вирус Эбола. В ведомстве отметили, что это первый случай заболевания Эболой на французской территории в текущий период, и добавили, что премьер-министр Себастьен Лекорню взял ситуацию под личный контроль.

Официальный представитель французского правительства Мод Брежон подчеркнула, что ситуация с вспышкой Эболы находится под полным контролем.

Вспышка Эболы

В Демократической Республике Конго 15 мая была объявлена вспышка заболевания после того, как в восточной провинции Итури было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с возобновлением эпидемии Эболы.

По данным органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким вариантом вируса Эбола — штаммом «Бундибугьо», для которого на данный момент не существует ни утвержденных методов лечения, ни вакцин.