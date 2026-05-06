Во Франции прошла акция в поддержку палестинского активиста Демонстранты, собравшиеся перед зданием парижского суда с палестинскими флагами, выразили свою поддержку Омару Альсуми

В столице Франции Париже прошла акция в поддержку палестинского активиста Омара Альсуми, который предстал перед судом по обвинению в «пропаганде террористической организации».

Решение о переносе слушания дела палестинского активиста Альсуми, обвиняемого в «пропаганде террористической организации», на 7 декабря было принято Парижским судом.

Демонстранты, несущие плакаты с надписями «Против сионизма, против колониализма», скандировали лозунги «В Газе идет геноцид, мы не будем молчать» и «От реки до моря, Палестина будет свободной».

Мы имеем дело с политическим делом

Депутат от партии «Непоколебимая Франция» (LFI) Томас Порт в своем выступлении отметил, что присоединился к акции, чтобы от имени своей партии выразить поддержку Альсуми.

«Давление на Омара (Альсуми) является частью той же охоты, которая сегодня ведется во Франции против тех, кто поддерживает палестинский народ, говорит о мире и международном праве. Сегодня мы сталкиваемся с политическим делом» - заявил Портес.

Отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство, с одной стороны, пытаются исправить свой имидж, признавая Государство Палестина, но с другой — развязали «охоту» на палестинцев в своей стране, политик высказал следующие соображения:

«Та Франция, которую мы хотим построить завтра, — это Франция, принимающая решения о санкциях против военных преступников, немедленно вводящая эмбарго на поставки оружия государству Израиль, мобилизующаяся на европейском уровне за приостановку Соглашения о партнерстве между Израилем и Европейским союзом (ЕС), всегда стоящая на стороне палестинского народа и тех, кто борется за справедливость и международное право в своих странах, как это делает Испания уже несколько недель».

Ничто не сможет остановить нашу решимость поддерживать палестинский народ

Французский активист и профсоюзный деятель Анассе Казиб в своем выступлении подчеркнул, что давление, оказываемое во Франции на тех, кто поддерживает палестинский народ, несопоставимо с другими формами давления, имеющими место в стране.

Казиб обратил внимание на то, что специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе также подвергается преследованиям за поддержку палестинского народа, напомнив, что ее банковские счета были заморожены.

Активист сам предстанет перед судом 25 июня по обвинению в «пропаганде террористической организации из-за постов в социальных сетях после октября 2023 года»: «Мы должны гордиться тем, кем мы являемся, и они должны знать: каким бы ни был исход этих дел, они не смогут остановить нашу решимость поддерживать палестинский народ, а наказания и штрафы, которые они нам наложат, ничто по сравнению с тем, что переживает палестинский народ».

Мы будем и впредь оставаться верными антиколониальному сопротивлению в Палестине

Соучредитель гражданской организации «Urgence Palestine» (Срочная помощь Палестине) Альсуми в своей речи выразил поддержку гражданам, подвергающимся преследованиям за поддержку Палестины.

«Мы будем и впредь оставаться верными антиколониальному сопротивлению в Палестине, потому что оно является нашим компасом. Мы будем и впредь мобилизоваться для того, чтобы наши земли и наш народ оставались полностью свободными. Вся Палестина была колонизирована и оккупирована в рамках проекта экспансии «Великого Израиля». Мы хотим, чтобы Палестина от реки Иордан до моря была полностью свободной и чтобы этот жестокий колониальный режим был свергнут», - сказал он.

Алсуми, утверждая, что тысячи израильских солдат, имеющих французское гражданство, остаются безнаказанными, несмотря на их участие в геноциде в Газе, заявил, что с разрешения французских властей отсюда в Израиль продолжаются поставки оружия.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» Альсуми сообщил, что его вызвали на судебное заседание этому делу.

«Меня судят по обвинению в пропаганде терроризма из-за слов, которые я произнес на митинге в 2024 году», - сказал он.

Отметив, что тысячи людей, поддерживающих Палестину, подвергаются судебному преследованию, в то время как дела возбуждаются лишь против нескольких «сионистов», Альсуми заявил, что ситуация меняется в обратную сторону.

«Мы должны быть последовательными и всегда лучше организовываться, чтобы противостоять лобби сторонников Израиля, нападающему на нас», - считает Альсуми.

Ход дела

После начала геноцида, совершаемого Израилем в Газе, многие активисты, поддерживающие палестинцев, были привлечены к ответственности во Франции, получили наказание или стали фигурантами расследований по обвинению в «пропаганде террористической организации».

Соучредитель организации Urgence Palestine, которая организовала в Париже множество демонстраций в поддержку Газы, Альсуми был вызван 6 мая в парижский суд для участия в заседании по делу, в котором он является подсудимым.

Альсуми обвиняется в «пропаганде террористической организации» за то, что во время демонстрации в Париже в ноябре 2024 года он произнес слова «Потоп Аксы».