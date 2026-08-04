В районе продолжаются обследование территории и меры безопасности, необходимые для уничтожения минометных снарядов и других боеприпасов

Во Франции при тушении лесного пожара обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны В районе продолжаются обследование территории и меры безопасности, необходимые для уничтожения минометных снарядов и других боеприпасов

Лесные пожары в одной из деревень французского департамента Жиронда обнаружены боеприпасы и минометные снаряды, сохранившиеся со времен Второй мировой войны.

По данным местных СМИ, в деревне Ле-Порж в департаменте Жиронда после пожара продолжаются работы по охлаждению территории. На выгоревших участках были обнаружены около 100 минометных снарядов и большое количество других боеприпасов.

По словам местных властей, найденные боеприпасы, предположительно принадлежавшие французским или немецким военнослужащим, относятся к периоду Второй мировой войны. При этом, согласно официальным архивным данным, в то время в деревне не было склада вооружений.

Власти также сообщили, что во время пожаров в деревне раздавались сильные взрывы, которые первоначально приняли за взрывы газовых баллонов.

В настоящее время в районе продолжаются обследование территории и меры безопасности, необходимые для контролируемого уничтожения минометных снарядов и других боеприпасов.

В Жиронде, где произошел один из крупнейших пожаров во Франции, огонь бушевал более 10 дней и уничтожил около 42 тысяч гектаров территории.

В этом году во Франции, переживающей один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров в своей истории, огнем уже уничтожено более 117 тысяч гектаров.