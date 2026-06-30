Инициаторы компании потребовали приостановить взимание арендной платы с жильцов, чьи дома остаются непригодными для проживания из-за отсутствия базовых средств защиты от жары

Во Франции призвали приостановить взимание арендной платы за жилье, не защищенное от жары Инициаторы компании потребовали приостановить взимание арендной платы с жильцов, чьи дома остаются непригодными для проживания из-за отсутствия базовых средств защиты от жары

Во Франции запустили кампанию по сбору подписей с требованием приостановить взимание арендной платы за жилье, не оборудованное средствами защиты от экстремальной жары.

Инициатором кампании на платформе Change.org выступило общественное объединение «Сообщество арендаторов за забастовку», которое стремиться привлечь внимание к проблеме адаптации жилья к аномально высоким температурам.

В заявлении сообщества отмечается, что Франция уже дважды столкнулась с волнами экстремальной жары, несмотря на то, что лето только началось.

«Число смертей растет на улицах, на рабочих местах и даже в жилых домах», — говорится в сообщении.

Кроме того, авторы напомнили, что на шестой день аномальной жары префектура полиции Парижа сообщила о переполненности больниц региона Иль-де-Франс, включая столицу.

В обращении подчеркивается, что без адаптации к изменению климата трагедия лета 2003 года, когда во Франции из-за жары погибли около 15 тыс. человек, может стать новой нормой.

Также отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), температура воздуха в жилых помещениях выше 24 градусов повышает риск смертности.

Авторы кампании обращают внимание, что особенно уязвимыми перед экстремальной жарой остаются пожилые люди, дети и граждане с хроническими заболеваниями, в частности, 66% французов испытывают серьезные трудности из-за высокой температуры в своих домах.

Кроме того, сообщается, что каждый второй жилой дом во Франции плохо приспособлен к жаркой погоде и фактически удерживает тепло внутри помещений. При этом акцентируется вниманием на мерах, которые можно реализовать достаточно быстро, в том числе установка наружных ставней, деревянных жалюзи, организация ночного проветривания и монтаж систем циркуляции воздуха.

По мнению инициаторов кампании, эти меры являются жизненно необходимыми.

Инициаторы компании потребовали приостановить взимание арендной платы с жильцов, чьи дома остаются непригодными для проживания из-за отсутствия базовых средств защиты от жары.

Кампанию поддержала Ассоциация по защите права на жилье. На данный момент под обращением подписались более 5 тыс. человек.

Из-за аномальной жары, установившейся во Франции с 18 июня, больницы страны работают с повышенной нагрузкой. Только 26 июня в Париже от последствий жары за один день скончались 109 человек.

Кроме того, в некоторых жилых домах, больницах и школах, не оборудованных кондиционерами, окна были закрыты термоодеялами, обычно используемыми в чрезвычайных ситуациях, чтобы снизить нагрев помещений.