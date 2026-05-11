Во Франции мусульмане провели «марш чистоты» между мечетями В рамках акции территории вокруг мечетей и улицы были очищены от мусора

Мусульмане, проживающие в разных городах Франции, организовали акцию по сбору мусора на улицах, чтобы привлечь внимание к важности чистоты окружающей среды.

Мусульмане во Франции 2 и 3 мая провели в разных городах 5-й «Марш чистоты» между мечетями с участием прихожан 23 мечетей и молитвенных домов, в том числе Большой мечети Рони-су-Буа.

В рамках акции мусульмане-добровольцы, заботящиеся об окружающей среде, очистили от мусора территории вокруг мечетей и прилегающие улицы. В Рони-су-Буа участники собрали большое количество мусора в ходе мероприятия, которое продолжалось около трех часов.

Жители района поблагодарили добровольцев за инициативу, направленную на защиту окружающей среды.

18-летний мусульманин по имени Ильяс, волонтер Большой мечети Рони-су-Буа, рассказал «Анадолу», что решил присоединиться к акции, поскольку считает уборку окружающей среды важным делом.

Ильяс отметил, что выбрасывание мусора на землю стало в обществе своего рода «привычкой».

«Поэтому важно убирать улицы, особенно вокруг мечети, чтобы облегчить проход прихожанам, которые каждый день приходят на молитву», - сказал он.

Подчеркнув, что брошенный на землю мусор загрязняет природу, Ильяс заявил, что многие люди убивают себя сигаретами, а планету - выбрасывая окурки на землю.

По его словам, в исламе чистота имеет большое значение, а пророк Мухаммед призывал мусульман быть чистыми и беречь природу.

- Сохранять природу очень важно

Жительница Рони-су-Буа по имени Шайма также подчеркнула важность бережного отношения к окружающей среде.

«Для меня как для мусульманки и гражданки очень важно сохранять природу, которую Аллах доверил нам как аманат», - сказала она.

Шайма рассказала, что жители района, с которыми они встречались во время акции, выражали удовлетворение этой инициативой и благодарили добровольцев.

«Чтобы улицы были чище, нужно, чтобы больше людей делали это регулярно», - отметила она.

Шайма поблагодарила волонтеров Большой мечети Рони-су-Буа за эту инициативу и выразила надежду, что подобные акции будут проводиться при участии всех мечетей Франции.

Студентка по имени Надин также рассказала, что захотела присоединиться к мероприятию, поскольку ей небезразлична природа.

По ее словам, команда, участвовавшая в акции, была хорошо организована, а все волонтеры - мотивированы.

Надин подчеркнула, что из-за изменения климата необходимо беречь природу.

«Вдыхание загрязненного воздуха может навредить нашему здоровью», - сказала она.

Айман, волонтер мечети Корбей-Эсон и один из трех организаторов марша рассказал, что несколько лет назад они впервые начали проводить такую акцию для мечети Корбей-Эсон.

По словам Аймана, впоследствии инициатива превратилась в совместное движение, к которому присоединились многие мечети.

«Главная цель - повысить осведомленность о значении чистоты и окружающей среды в исламе», - сказал он.

Айман отметил, что сейчас акция проводится только во Франции, и добавил, что организаторы хотели бы, чтобы она распространилась и на другие страны.