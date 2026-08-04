Энергетическая компания EDF сообщила об остановке двух реакторов на АЭС Шо (Chooz) и еще одного реактора на АЭС в Арденнах

Во Франции из-за экстремальной жары остановили три ядерных реактора Энергетическая компания EDF сообщила об остановке двух реакторов на АЭС Шо (Chooz) и еще одного реактора на АЭС в Арденнах

Во Франции из-за экстремальной жары в рамках мер по соблюдению экологических норм использования водных ресурсов была приостановлена работа трех ядерных реакторов.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на энергетическую компанию EDF, из-за сильной жары и засухи по всей стране снизился уровень стока рек Маас и Мозель. В связи с введенными экологическими ограничениями на использование воды были приняты меры, затронувшие работу атомных электростанций.

В результате EDF сообщила об остановке двух реакторов на АЭС Шо (Chooz) и еще одного реактора на АЭС в Арденнах.

Кроме того, из-за сохраняющейся в стране волны жары ранее была снижена выработка электроэнергии на реакторах Bugey 3, Tricastin 4 и Saint-Alban.

Около 70% электроэнергии во Франции вырабатывается 57 ядерными реакторами. Для охлаждения реакторов используется вода из рек или морей, на берегах которых расположены атомные электростанции.

Рекордная жара и засуха во Франции

С мая Франция пережила несколько волн жары, а в июне средняя температура воздуха достигла рекордных значений. Июльская волна жары стала третьей по продолжительности за всю историю наблюдений в стране.

Кроме того, более чем на трети территории материковой Франции засуха достигла тревожного уровня.

По данным Европейской обсерватории засухи, во вторую и третью недели июля засушливые условия наблюдались на 96,5% территории материковой Франции. Ограничения на использование воды различной степени действуют во всех департаментах страны, за исключением трех.