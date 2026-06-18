Во Франции из-за экстремальной жары в 26 департаментах действует оранжевое предупреждение

Şeyma Yiğit, Abdulrahman Yusupov
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
В 26 департаментах Франции действует оранжевое предупреждение из-за аномальной жары.
По данным французского метеорологического агентства Meteo-France, местами температура может достигнуть 40 °C.
В сообщении говорится, что в ряде регионов страны, включая Воклюз, Верхнюю Гаронну и Дё-Севр, сохраняется повышенный риск возникновения лесных пожаров.
Национальный железнодорожный перевозчик Франции SNCF из-за аномальной жары отменил 71 рейс на маршрутах Париж-Орлеан-Лимож-Тулуза, Париж-Клермон-Ферран и Трансверсаль-Юг Бордо-Марсель.