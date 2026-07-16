Во Франции из-за шторма без электричества остались 13 тысяч домохозяйств

Esra Taşkın, Marina Mussa
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
Во Франции из-за шторма без электроснабжения остались около 13 тысяч домохозяйств.
Как сообщает госрадиостанция Franceinfo, прошедшие ночью по стране шторм и град привели к повреждениям инфраструктуры и перебоям в подаче электроэнергии.
По данным оператора распределительных электросетей Enedis, без электричества из-за непогоды остались около 13 тысяч домохозяйств.
Французская метеорологическая служба Météo-France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 15 департаментах страны в связи со штормом.
По прогнозам синоптиков, в этих департаментах ожидаются ливни и град, а скорость порывов ветра может достигать 100 км/ч.