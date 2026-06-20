Из-за жаркой погоды во Франции ежегодно гибнет более 5 тысяч человек

Во Франции из-за сильной жары в 60 департаментах объявлена оранжевая тревога Из-за жаркой погоды во Франции ежегодно гибнет более 5 тысяч человек

Во Франции, находящейся под воздействием волны жары, в 60 департаментах уровень тревоги был повышен до оранжевого.



Согласно заявлению французского метеорологического агентства Meteo-France, из-за сильной жары, охватившей страну, в 60 департаментах уровень тревоги повышен до оранжевого.



Ожидается, что дневная температура в стране поднимется до 41 градуса, а сильная жара продлится и на следующей неделе.



С участием премьер-министра Франции Себастьяна Лекорну и 14 министров межведомственная кризисная группа с 11:00 по местному времени проведет совещание, посвященное сильной жаре.



В связи с сильной жарой, охватившей также столицу Париж, мэрия Парижа объявила о новых мерах для граждан, которые будут действовать в течение всей недели.

- Парки и сады Парижа открыты круглосуточно

Муниципалитет Парижа с 17 июня разрешил жителям купаться на участке длиной 100 метров на канале Сен-Мартен с 16:00 до 20:00 по местному времени.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар 19 июня в заявлении для СМИ в столице объявил, что все парки и сады Парижа будут открыты круглосуточно, 7 дней в неделю.

Грегуар также объявил, что для школ столицы будет закуплено 1200 вентиляторов, а общественные бассейны будут открыты до 20:00 по местному времени.

В отчете международной благотворительной организации Oxfam France от 18 июня отмечается, что из-за жаркой погоды во Франции ежегодно гибнет более 5 тысяч человек.