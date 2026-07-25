Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали более 140 тысяч человек Власти задействовали в ликвидации очагов возгорания военно-транспортную авиацию

На юго-западе Франции из-за продолжающихся лесных пожаров с 22 июля были эвакуированы более 140 тыс. Человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, власти задействовали в ликвидации очагов возгорания военно-транспортную авиацию.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в департаментах Жиронда и Ланды, где пожары до сих пор не удалось взять под контроль.

В Жиронде огонь уничтожил около 19 тыс. гектаров лесных массивов. Из зоны бедствия эвакуированы 110 тыс. человек, в тушении задействованы более 1 тыс. пожарных и десятки самолетов. Власти также распорядились эвакуировать тысячи жителей Бордо и курорта Кап-Ферре.

В Ландах площадь пожара достигла 2,6 тыс. гектаров, эвакуированы 31 тыс. человек, борьбу с огнем ведут более 500 пожарных.

Не локализован также пожар в коммуне Понтевес департамента Вар. Власти не исключают новых эвакуаций.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес ранее сообщил, что с начала года пожары уничтожили свыше 50 тыс. гектаров территории - почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.