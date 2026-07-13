Во Франции заявили о создании Объединенной коалиции по противоракетной обороне Учредителями Объединенной коалиции по противоракетной обороне являются Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Соединённого Королевства, признавая растущую угрозу, исходящую от баллистических ракет, и возрастающую важность оборонного потенциала для безопасности европейского континента, объявили 13 июля о начале создания исключительно оборонительной коалиции по противоракетной обороне. Мы выражаем свою поддержку её флагманскому проекту, направленному на оперативную разработку потенциала противоракетной обороны.

Соответствующее заявление размещено на сайте Елисейского дворца.

«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны, призванной сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы, — разработанного на основе коллективных усилий, технологической открытости и доверительного промышленного сотрудничества. Она будет дополнять существующие системы противоракетной обороны, включая суверенные европейские решения, уже приобретённые или планируемые к приобретению странами-участницами. Объединяя нашу оборонную промышленную базу, научные исследования и оперативный опыт, мы стремимся создать общий для Европы потенциал противоракетной обороны и поддерживать соответствующие сопутствующие мероприятия. Мы делаем это не против какого-либо народа, а в целях защиты собственного народа», - говорится в сообщении.

Согласно этой информации, стороны признают уникальный опыт Украины, накопленный в ходе отражения войны со стороны России.

«Настоящей Декларацией мы стремимся установить общие оперативные требования, создать совместные технические рабочие группы, определить четкие механизмы управления и разработать «дорожную карту» по достижению первых оперативных возможностей Коалиции — в соответствии с нашими соответствующими конституционными положениями и международными обязательствами. Мы будем стремиться поддерживать совместную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в рамках флагманского проекта, в том числе путем изучения соответствующих возможностей финансирования, а также содействовать расширению обмена данными и информацией», - заявили авторы данного документа.

Учредителями Объединенной коалиции по противоракетной обороне являются Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания.

В заявлении отмечается, что Коалиция остаётся открытой для других стран, разделяющих её принципы и цели.