Во Франции зарегистрирован случай заболевания Эболой

Şeyma Yiğit, Nariman Mehdiyev
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Сообщается о выявлении случая заболевания Эболой во Франции.
В заявлении Министерства здравоохранения Франции отмечается, что вирус Эбола был обнаружен у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК).
Это первый случай обнаружения вируса Эбола на территории Франции за данный период. Сообщается, что премьер-министр Себастьен Лекорну внимательно следит за развитием ситуации.
Эпидемия Эболы
15 мая в Демократической Республике Конго (ДРК) была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке страны было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.
17 мая ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с возобновившейся эпидемией Эболы.
По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины.