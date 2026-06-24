Это первый случай обнаружения вируса Эбола на территории Франции за данный период

Во Франции зарегистрирован случай заболевания Эболой Это первый случай обнаружения вируса Эбола на территории Франции за данный период

Сообщается о выявлении случая заболевания Эболой во Франции.

В заявлении Министерства здравоохранения Франции отмечается, что вирус Эбола был обнаружен у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго (ДРК).

Это первый случай обнаружения вируса Эбола на территории Франции за данный период. Сообщается, что премьер-министр Себастьен Лекорну внимательно следит за развитием ситуации.

Эпидемия Эболы

15 мая в Демократической Республике Конго (ДРК) была объявлена эпидемия после того, как в провинции Итури на востоке страны было зарегистрировано 246 подозрительных случаев и 65 смертей.

17 мая ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с возобновившейся эпидемией Эболы.

По данным представителей органов здравоохранения, нынешняя вспышка вызвана редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо», для которого не существует утвержденного лечения или вакцины.