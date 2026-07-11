Жаркая погода повышает риск возникновения пожаров, в течение дня в стране ожидается повышение температуры воздуха до 39 градусов

Во Франции задержаны 32 человека, подозреваемые в поджоге лесов Жаркая погода повышает риск возникновения пожаров, в течение дня в стране ожидается повышение температуры воздуха до 39 градусов

Во Франции задержаны 32 человека, подозреваемые в умышленном поджоге лесных пожаров.



Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в своем заявлении, опубликованном в социальной сети американской компании Х, отметил, что Национальная жандармерия мобилизована для проведения операции по тушению лесных пожаров.



По его словам, в 22 департаментах задержаны 32 человека, подозреваемые в умышленном поджоге лесов: «За эти недопустимые действия, приведшие к трагическим последствиям и заставившие наших пожарных рисковать жизнью, теперь отвечает судебная власть».



Согласно заявлению французского метеорологического агентства Meteo-France, из-за сильной жары в 24 департаментах объявлена «красная», а в 59 — «оранжевая тревога».



Жаркая погода повышает риск возникновения пожаров, в течение дня в стране ожидается повышение температуры воздуха до 39 градусов.



Сильная жара продолжает оказывать негативное влияние на лесные пожары в стране.

Председатель Федерации пожарных Жан-Поль Босланд в интервью радиостанции RMC сообщил, что в стране продолжают бушевать около 20 лесных пожаров.

Лесные пожары быстро распространяются в зависимости от рельефа местности, и предупредил граждан о том, что даже самый незначительный источник тепла может вызвать возгорание.

Во Франции, которая с начала лета сталкивается уже с третьей волной жары, в различных городах, включая столицу Париж, были запрещены некоторые спортивные и культурные мероприятия.

В заявлении, опубликованном в аккаунте X Парижской пожарной службы, указано, что из-за сильной жары все балы, организованные службой, отменены в целях обеспечения безопасности всех людей.

— «Будьте осторожны, потому что мы теряем слишком много жизней»

Министр спорта Марина Феррари вчера во время визита в город Мейзон-Альфорт сообщила журналистам, что с 19 июня в стране 131 человек погиб от утопления.

Феррари отметил, что 55 % этих смертей произошли в местах, где купание запрещено и не контролируется: «Будьте осторожны, потому что мы теряем слишком много жизней».

Французское правительство 19 июля впервые приняло решение о введении в действие плана чрезвычайных мер ORSEC в связи с сильной жарой.

Данный план предусматривает защиту наиболее уязвимых граждан, таких как бездомные и пожилые люди, в условиях жаркой погоды, а также их размещение в безопасных местах.

- Коммунистическая партия открывает двери своего центрального здания для граждан, чтобы те могли охладиться

Сенатор от Коммунистической партии Франции (PCF) Иан Броссат в своём сообщении в X объявил, что в эти выходные штаб-квартира его партии на площади Колонель-Фабьен в Париже будет открыта для посетителей с 12:00 до 18:00 по местному времени.

«Граждане получат возможность отдохнуть в прохладном месте и посетить архитектурное чудо, признанное историческим памятником», - отметил он.

Согласно сообщениям национальных СМИ, 10 июля в Париже из-за поломки пригородного поезда пассажирам пришлось некоторое время ждать в вагонах.

Уставшие от жары пассажиры вышли из поезда и пошли по рельсам к выходу. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как пассажиры выстроились в длинные очереди на рельсах.